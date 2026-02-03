BIST 13.875
DOLAR 43,47
EURO 51,40
ALTIN 6.943,29
HABER /  EKONOMİ

Borsadan rekor kapanış! En çok kazandıran belli oldu

Borsadan rekor kapanış! En çok kazandıran belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazanarak 13.875,32 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Abone ol

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 254,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 249 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 2,87 değer kazandı.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 4,22 ile iletişim, en çok değer kaybeden yüzde 1,74 ile turizm oldu.

Altın ve gümüş fiyatları toparlanırken, küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Yurt içinde ise BIST 100 endeksi, günü genele yayılan alımlarla alıcılı bir seyirde tamamladı ve 13.926,55 puanı görerek rekor tazeledi.

Yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,17 olarak kayıtlara geçti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta TÜFE'nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin etmişti.

Bununla Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon sepetinde yer alan ürünleri ve ağırlıklarını güncellerken, sepette bu yıl 428 madde ve 972 madde çeşidi dikkate alınacak.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunun, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü
Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Yeni yağış dalgası geliyor!
Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Yeni yağış dalgası geliyor!
Miçotakis: En büyük sorunumuz çözülmeden Türkiye, AB fonlarından yararlanamaz
Miçotakis: En büyük sorunumuz çözülmeden Türkiye, AB fonlarından yararlanamaz
Avrupa'da HÜRJET rüzgarı: İspanya'da F-5'lerin yerini alıyor
Avrupa'da HÜRJET rüzgarı: İspanya'da F-5'lerin yerini alıyor
En düşük emekli maaşı farkı ödenecek
En düşük emekli maaşı farkı ödenecek
AJet IATA sertifikasını aldı
AJet IATA sertifikasını aldı
Oyundan çıkmıştı! Trabzonspor'a kötü haber
Oyundan çıkmıştı! Trabzonspor'a kötü haber
Türkiye'de 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiası! DMM'den açıklama
Türkiye'de 100 bine yakın çocuğun kaybolduğu iddiası! DMM'den açıklama
Erdoğan Suudi Arabistan'da: Prens Selman ile görüşme başladı
Erdoğan Suudi Arabistan'da: Prens Selman ile görüşme başladı
Kilitli garajdan gizli laboratuvar çıktı: Polis baskınında biyolojik materyal izleri
Kilitli garajdan gizli laboratuvar çıktı: Polis baskınında biyolojik materyal izleri
Rusya’nın 2026 ekonomi rotası çizildi: Yüzde 1,3 büyüme ve düşük enflasyon hedefi
Rusya’nın 2026 ekonomi rotası çizildi: Yüzde 1,3 büyüme ve düşük enflasyon hedefi
Türkiye ile karşılaşacak olan Romanya'da Lucescu krizi! Maça çıkamayabilir
Türkiye ile karşılaşacak olan Romanya'da Lucescu krizi! Maça çıkamayabilir