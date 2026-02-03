BIST 13.845
DOLAR 43,48
EURO 51,30
ALTIN 6.877,50
HABER /  SPOR

Türkiye ile karşılaşacak olan Romanya'da Lucescu krizi! Maça çıkamayabilir

Türkiye ile karşılaşacak olan Romanya'da Lucescu krizi! Maça çıkamayabilir

Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Romanya'nın teknik direktörü Mircea Lucescu hayati tehlikesi bulunuyor. Rumen basını, federasyonun yeni bir teknik direktör arayışına başladığını iddia etti.

Abone ol

A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki rakibi Romanya'da Mircea Lucescu krizi yaşanıyor. 1 haftadır tedavi gören Lucescu'nun doktorları, sağlık durumunun kritik olduğunu ve teknik direktörlüğe devam etmesine şüpheyle yaklaştıklarını açıkladı. 

Rumen basını, federasyonun 26 Mart'taki Türkiye maçı için yeni bir teknik direktör arayışına başladığını iddia etti. Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Lucescu, kalp rahatsızlığı teşhisiyle tedavi görüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Epstein olayında adı geçen Rixos'un sahibi Fettah Tamince konuştu
Epstein olayında adı geçen Rixos'un sahibi Fettah Tamince konuştu
1 polis yaralanmıştı! Bakan Yerlikaya'dan "kuyumcu soygunu" açıklaması
1 polis yaralanmıştı! Bakan Yerlikaya'dan "kuyumcu soygunu" açıklaması
Suudi ekibi Al Hilal, Karim Benzema'yı transfer etti
Suudi ekibi Al Hilal, Karim Benzema'yı transfer etti
Türkiye Kupası'nda Antalyaspor, Iğdır FK karşısında hezimete uğradı
Türkiye Kupası'nda Antalyaspor, Iğdır FK karşısında hezimete uğradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a ayak bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a ayak bastı
İspanya'da 16 yaş altı için sosyal medya planı belli oldu
İspanya'da 16 yaş altı için sosyal medya planı belli oldu
Sosyal medya platformu X'in ofislerine baskın: Elon Musk ifadeye çağrıldı
Sosyal medya platformu X'in ofislerine baskın: Elon Musk ifadeye çağrıldı
İki ilde 6 Şubat'ta okullar tatil edildi
İki ilde 6 Şubat'ta okullar tatil edildi
İDO iskelesinin yanında bulundu! Hemen ekiplere haber verdiler
İDO iskelesinin yanında bulundu! Hemen ekiplere haber verdiler
Terörsüz Türkiye anketinde çarpıcı sonuç! CHP'li seçmen ankete damga vurdu
Terörsüz Türkiye anketinde çarpıcı sonuç! CHP'li seçmen ankete damga vurdu
DEM Parti'den Bahçeli'nin gündeme oturan açıklamasına ilk yorum!
DEM Parti'den Bahçeli'nin gündeme oturan açıklamasına ilk yorum!
Fenerbahçe taraftarına Kante şoku sarı lacivertli yönetimden açıklama
Fenerbahçe taraftarına Kante şoku sarı lacivertli yönetimden açıklama