Türkiye ile karşılaşacak olan Romanya'da Lucescu krizi! Maça çıkamayabilir

Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Romanya'nın teknik direktörü Mircea Lucescu hayati tehlikesi bulunuyor. Rumen basını, federasyonun yeni bir teknik direktör arayışına başladığını iddia etti.Abone ol
A Milli Takım'ın Dünya Kupası yolundaki rakibi Romanya'da Mircea Lucescu krizi yaşanıyor. 1 haftadır tedavi gören Lucescu'nun doktorları, sağlık durumunun kritik olduğunu ve teknik direktörlüğe devam etmesine şüpheyle yaklaştıklarını açıkladı.
Rumen basını, federasyonun 26 Mart'taki Türkiye maçı için yeni bir teknik direktör arayışına başladığını iddia etti. Soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Lucescu, kalp rahatsızlığı teşhisiyle tedavi görüyor.