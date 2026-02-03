BIST 13.831
Tribüne yaptığı hareket tepki çekmişti! Kocaelispor Milan Skriniar'ı TFF'ye şikayet etti

Kocaelispor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı maçta sarı-lacivertli futbolcu Skriniar'ın tribünlere yönelik hareketi tepki çekti. Kocaelispor Skriniar'ı TFF'ye şikayet ettiğini açıkladı.

Süper Lig’de zirve yarışında hata yapmayan Fenerbahçe dün akşam zorlu deplasmanda Kocaelispor’u Asensio ve Nene’nin golleriyle 2-0 mağlup etti. 

Mücadelede Marco Asensio'nun attığı açılış golünün ardından sevinç yaşayan futbolculara tribünden yabancı madde atıldı.

Skriniar'ın o sırada tribünlere yaptığı hareket tepki çekti. Kocaelispor bu hareketin ardından harekete geçti ve oyuncuyu TFF'ye şikayet etti. 

"En hafif tabirle rezil hareket"

Körfez ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:  Dün akşam oynamış olduğumuz müsabakada tüm futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere Fenerbahçeli bir futbolcunun tribünlerimize karşı en hafif tabirle rezil bir hareketi olmuştur.

