Tribüne yaptığı hareket tepki çekmişti! Kocaelispor Milan Skriniar'ı TFF'ye şikayet etti
Kocaelispor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı maçta sarı-lacivertli futbolcu Skriniar'ın tribünlere yönelik hareketi tepki çekti. Kocaelispor Skriniar'ı TFF'ye şikayet ettiğini açıkladı.
Süper Lig’de zirve yarışında hata yapmayan Fenerbahçe dün akşam zorlu deplasmanda Kocaelispor’u Asensio ve Nene’nin golleriyle 2-0 mağlup etti.
Mücadelede Marco Asensio'nun attığı açılış golünün ardından sevinç yaşayan futbolculara tribünden yabancı madde atıldı.
Skriniar'ın o sırada tribünlere yaptığı hareket tepki çekti. Kocaelispor bu hareketin ardından harekete geçti ve oyuncuyu TFF'ye şikayet etti.
"En hafif tabirle rezil hareket"
Körfez ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Dün akşam oynamış olduğumuz müsabakada tüm futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere Fenerbahçeli bir futbolcunun tribünlerimize karşı en hafif tabirle rezil bir hareketi olmuştur.