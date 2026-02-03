Tribüne yaptığı hareket tepki çekmişti! Kocaelispor Milan Skriniar'ı TFF'ye şikayet etti

"En hafif tabirle rezil hareket"

Körfez ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Dün akşam oynamış olduğumuz müsabakada tüm futbol kamuoyunun malumu olduğu üzere Fenerbahçeli bir futbolcunun tribünlerimize karşı en hafif tabirle rezil bir hareketi olmuştur.