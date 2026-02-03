Cumhurbaşkanı Erdoğan, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Türkiye’nin Orta Doğu ile diplomatik temasları ivme kazanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın daveti üzerine Suudi Arabistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak “TUR” ile geldiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nda, resmi törenle karşılandı.

PRENS SELMAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından Yemame Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.

Erdoğan ve Selman, birbirlerine heyetlerini takdim etti.

HEYETLERARASI GÖRÜŞME

İki lider karşılama töreninin ardından heyetlerinde katıldığı görüşmeye geçti.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanısıra bölgede ve dünyada son yaşanan gelişmelerin ele alındğı belirtildi.

İKİNCİ DURAĞI MISIR OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Suudi Arabistan temaslarında; Emine Erdoğan’ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da eşlik ediyor. Heyette ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı üst düzey yetkililer yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Riyad temaslarının ardından 4 Şubat 2026 tarihinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi’nin daveti üzerine Mısır’a geçmesi planlanıyor.