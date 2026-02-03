BIST 13.875
Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Yeni yağış dalgası geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe gününden itibaren batıdan yeni bir yağışlı havanın yurda giriş yapacağını açıkladı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kar beklenirken batıda sağanak etkili olacak. İşte detaylar...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Macit, yarın, yağışların doğu kesimlerde devam edeceğini, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağış beklendiğini bildirdi.

PERŞEMBE BAŞLIYOR, TÜM YURDA YAYILACAK

Yarın, batı bölgelerde yağış görülmeyeceğini kaydeden Macit, "Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın batı kesimlerden yurdumuza giriş yapmasını bekliyoruz. Perşembe günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de devam edecek olan yağışların, cuma ve cumartesi günü yurt genelinde yayılmasını bekliyoruz." dedi.

DOĞUDA KAR ETKİLİ OLACAK

Yurdun batı kesiminin tamamında yağmur ve sağanak, kıyılarda gök gürültülü sağanak görüleceğini aktaran Macit, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiğini söyledi.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyrettiğini aktaran Macit, hafta sonu ise yurdun tamamında mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini kaydetti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara'da yarın ve perşembe günü yağış beklenmediğini belirten Macit, hava sıcaklığının perşembe günü 13 dereceye kadar çıkacağını, cuma günü ise 8 dereceye kadar düşeceğini bildirdi.

İstanbul'da perşembe gece saatlerine yağış başlayacağını ifade eden Macit, cuma yağmur ve sağanak, cumartesi ise gök gürültülü sağanak beklendiğini aktardı.

Macit, İstanbul'da hava sıcaklığının 13 ila 14 derece civarında seyredeceğini söyledi.

İzmir'de ise perşembe gününden itibaren yağışların başlayacağını kaydeden Macit, "Perşembe günü yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekliyoruz. Hava sıcaklığı da 16 ila 17 derece civarında olacak." dedi.

