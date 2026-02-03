En düşük emekli maaşı farkı ödenecek

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 20 bin TL’ye yükseltilmesiyle oluşan 3 bin 119 TL’lik fark, yarın (4 Şubat Çarşamba) emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılmasının ardından oluşan maaş farkının ödeme tarihi netleşmişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 3 bin 119 TL tutarındaki fark ödemesinin yarın, 4 Şubat Çarşamba günü yapılacağını açıkladı.

DÜZENLEME RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

En düşük emekli aylığı, ilk etapta yüzde 12,19 zamla 18 bin 939 TL’ye yükselmişti. Ancak yapılan ikinci düzenlemeyle zam oranı yüzde 18,48’e çıkarıldı ve en düşük maaş 20 bin TL oldu. Düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu artıştan 4 milyon 917 bin emeklinin yararlanacağı, bütçeden ise 69,5 milyar TL kaynak aktarılacağı açıklandı.

SGK’DAN ÖDEME AÇIKLAMASI

SGK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fark ödemelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubelerinden 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz.

MAAŞLAR ÖDENDİ, FARKLAR EK OLARAK YATIRILACAK

Ocak ayı emekli maaşlarının daha önce ödenmiş olması nedeniyle en düşük maaşın 20 bin TL’ye yükseltilmesinden kaynaklanan 3 bin 119 TL’lik fark, emeklilerin hesaplarına ek ödeme olarak yarın yatırılacak.