En ucuz sıfır otomobil hangisi? Marka marka güncel fiyatlar
Otomobil fiyatlarındaki değişiklikler satın almak isteyenlerin tercihlerini etkileyecek duruma geldi. Markalar fiyatlarını cazip tutarak müşteri çekmeye çalışıyor.
Otomobil satışları hız kesmeden devam ediyor. 2026 modellerin yavaş yavaş piyasaya sürülmesiyle birlikte fiyatlarda değişiklikler ortaya çıktı. Kampanyalar devam ederken altın ve gümüşteki yükselişle birlikte yatırımcıların araç alımına da yöneleceği beklentisi arttı.
NTV'de yer alan habere göre, "En ucuz otomobiller" listesinin başında 1 milyon 299 bin lira ile Dacia Sandero var. İşte en ucuz sıfır otomobiller...
Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 1 milyon 897 bin 100 lira
Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 699 bin lira