Epstein dosyaları sonrası gündem karıştı! Barış Akarsu 'suikaste' mi kurban gitti?
Epstein dosyalarının yeniden gündeme gelmesiyle ve binlerce sayıda içeriğin ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya çalkalandı. Bunun üzerine Barış Akarsu'nun 2007'deki ölümü sosyal medyada tekrar tartışılmaya başlandı. Ortaya atılan 'suikast' iddiaları sonrası aile cephesinden gelen mesaj, herkes tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.
Sosyal medyada dolaşıma sokulan Epstein dosyasının içerikleri büyük infiale sebep oldu. Bununla beraber ortaya atılan bazı iddialarla, Barış Akarsu'nun 2007'deki vefatını yeniden gündeme taşıdı. Epstein dosyalarıyla bağlantı kurulan söylemlerin ardından Akarsu'nun yakınlarından gelen açıklama herkesin ilgisini çekti. Barış Akarsu suikaste mi kurban gitti? İşte ayrıntılar...
Dünyada geniş yankı uyandıran Epstein dosyalarının ardından, sosyal medyada birçok ünlü isimle ilgili eski iddia ve açıklamalar yeniden dolaşıma girdi.
Bu paylaşımlar arasında Türkiye’den de bazı isimler yer alırken, gündeme getirilen iddialardan biri de sanatçı Barış Akarsu’nun ölümüyle ilgili oldu. 4 Temmuz 2007 tarihinde Bodrum’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu hakkında, "Kimdir O?" adlı şarkısının yayımlanmasının ardından vefat etmiş olması gerekçe gösterilerek kazanın bir "suikast" olabileceği yönünde iddialar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
Söz konusu iddiaların yayılması üzerine Barış Akarsu’nun kuzeni kamuoyuna bir açıklama yaptı. Açıklamada, sanatçının ölümünün talihsiz bir trafik kazası sonucu gerçekleştiği vurgulanarak, farklı anlamlar yüklenmesine tepki gösterildi.