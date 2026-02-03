Epstein dosyaları sonrası gündem karıştı! Barış Akarsu 'suikaste' mi kurban gitti?

Bu paylaşımlar arasında Türkiye’den de bazı isimler yer alırken, gündeme getirilen iddialardan biri de sanatçı Barış Akarsu’nun ölümüyle ilgili oldu. 4 Temmuz 2007 tarihinde Bodrum’da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu hakkında, "Kimdir O?" adlı şarkısının yayımlanmasının ardından vefat etmiş olması gerekçe gösterilerek kazanın bir "suikast" olabileceği yönünde iddialar sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.