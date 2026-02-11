Epstein belgelerinde sansürlenen 6 zengin ve güçlü isim bakın kim çıktı

ABD Adalet Bakanlığında Epstein dosyalarının sansürsüz versiyonlarını inceleyen Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna'dan gündem yaratacak bir açıklama geldi. Dosyaların yüzde 80'inin hala sansürlenmiş durumda olduğunu söyleyen Khanna, belgelerde sansürlenen 6 ismi de açıkladı. Khanna belgelerde adı geçen 6 "zengin ve güçlü" kişinin Les Wexner, Sultan Ahmed bin Sulayem, Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonic Leonov ve Nicola Caputo olduğunu aktardı.

ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Ro Khanna, Jeffrey Epstein dosyalarının sansürsüz versiyonlarını incelemesinin ardından, belgelerde geçen 6 ismi açıklayarak kamuoyuyla paylaşılan belgelerin yüzde 70 ila 80 sansürlendiğini ifade etti. Khanna, belgeleri incelemesinin ardından Temsilciler Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmayı, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı. Bir diğer Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie ile önceki gün ABD Adalet Bakanlığına gidip, belgeleri incelediklerini belirterek "Orada yaklaşık iki saat geçirdik ve dosyaların yüzde 70 ila yüzde 80'inin hala sansürlenmiş olduğunu öğrendik." ifadesini kullandı.

Sansürlenen 6 zengin ve güçlü isim!

Khanna, belgelerde adı geçen 6 "zengin ve güçlü" kişinin Adalet Bakanlığınca "herhangi bir sebep olmaksızın" gizlendiğini vurgulayarak bu isimlerin şunlar olduğunu söyledi:

-Les Wexner,

-Sultan Ahmed bin Sulayem,

-Salvatore Nuara,

-Zurab Mikeladze,

-Leonic Leonov

-Nicola Caputo

Belgeleri inceledikleri iki saat içinde dahi 6 ismi ortaya çıkarabildiklerine işaret eden Khanna, 3 milyon belge sansürsüz şekilde incelendiğinde daha çok ismin ortaya çıkabileceğinin altını çizdi.

Sultan Ahmed bin Sulayem kimdir?

Eptein belgelerinde sansürlenen Sultan Ahmed bin Sulayem, Dubai Çoklu Emtia Merkezi (DMCC)'nin CEO'su...

(Sultan Ahmed bin Sulayem)

FBI hepsini sansürlemiş

Khanna, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Adalet Bakanlığına sansürlenmiş dosyaları gönderdiğini belirterek "Hepsi sansürlenmiş. Bu, biraz zorlama. Tüm Kongre üyelerini Adalet Bakanlığının 'sansürlenmemiş' dosyalarını görmeye davet ediyorlar ancak FBI'dan gelen tüm dosyalar sansürlenmiş durumda." ifadelerine yer verdi.

Sansürlenen isimlerden Salvatore Nuara...