Atama kararı sonrası CHP'den dikkat çeken hamle! "Hazır olun"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak atandı. Gürlek'in bugün TBMM'ye gelip, yemin ederek görevine başlaması beklenirken; CHP'den dikkat çeken çeken bir hamle geldi. CHP yönetiminin tüm vekilleri mazeretsiz ve eksiksiz bir şekilde Meclis'e çağırdığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Adalet Bakanlığı görevine getirildi. Yayımlanan karar sonrası gözler CHP'ye çevrilmiş oldu.

CHP YÖNETİMİNDEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Söz konusu kararla birlikte Ankara kulisleri hareketlenirken, CHP yönetiminden ilk hamle de geldi.

"MECLİS'TE HAZIR OLUN"

CHP yönetiminin tüm milletvekillerini “eksiksiz ve mazeretsiz” olarak saat 14.00’te meclise çağırdığı, vekillerin genel kurulda hazır olması istendiği öğrenildi.