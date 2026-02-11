Özgür Özel çıldırdı Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'le ilgili açıklama

Belediyelere yönelik başlattığı yolsuzluk soruşturmalarıyla CHP yönetiminin çeken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığına atanması CHP'yi çileden çıkardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuya ilişkin "Bu büyük saldırının herhangi bir sabahındayız. Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak." dedi.

Abone ol

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasıyla Türkiye'nin gündemine oturan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek Adalet Bakanlığı görevine atandı. Sürpriz gelişme ana muhalefet partisinde tepkiyle karşılanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha önce ağır eleştiriler yönelttiği Akın Gürlek'in yeni göreviyle ilk değerlendirmesini yaptı.

"Teslim olmayacağız"

Eski Genel Başkan Deniz Baykal için Ankara'da Devlet Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine katılan Özgür Özel, konuya ilişkin şunları söyledi:

-"Geçmişte siyasi bir görevde olan, sonra partiye operasyon yapmak için İstanbul'a cumhuriyet savcısı olarak görevlendirilen birisi bugünün ilk saatlerinde Adalet Bakanı olarak atanabilmiştir.

-İki siyasi görev arasında CHP'nin kurumsal kimliğine de saldıracak, İstanbul İl Kongresi'ni iptal edip oraya kayyum atayacak, o kayyumu hala görevde tutacak, bir yandan partinin tüm seçilmişlerine her fırsatta iftira kampanyaları olduğu üzerinden siyasi bir operasyon olduğu bilinen adli süreçleri yürütecek. Sonra da dönüp tekrar siyasi bir pozisyona oturacak. Bütün dünyanın gözünün içine bakıp da Türkiye hukuk devletidir' diyecekler.





-Bu büyük saldırının herhangi bir sabahındayız. Yarın sabah bu sabahtan daha zor olacak. Ama kimsenin şüphesi olmasın; bu ülkeyi işgalden kurtarıp Cumhuriyet ve demokrasi hediye edebilmiş bir partinin kararlılığı ve direnci bugünlere de damgasını vuracak.

-Teslim olmayacağız, boyun eğmeyeceğiz."

-"Saldırıların bir umutsuzluk yaymasını bekleyenlere sadece 'Daha çok beklersiniz' diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, bu milletin bu ülkeyi ayağa kaldırma görevini vereceği güne kadar mücadelesini sürdürecektir.

- Erdoğan bizi normal siyasi mücadeleyle yenemeyeceğini anladığı için yargı eliyle darbe girişiminde bulundu.

-Akın Gürlek hiçbir zaman Cumhuriyet Başsavcısı olmadı zaten; o her zaman Erdoğan'ın maşasıydı, emir eriydi, suç işleyeniydi, kul hakkı yiyeniydi, mala çökeniydi.

Yüce divanda çatır çatır...

-Bakanlık koltuğu ona sadece dokunulmazlık imkanı veriyor. Ne zamana kadar? Milletimiz yetkiyi bize verip biz onu Yüce Divan'da çatır çatır yargılatana kadar. Mart'taki yargılamaların sonucunu merak etmeyin, o bizatihi kurgu. Akın Gürlek asıl Yüce Divan'da yargılanacağı günü düşünsün."



Akın Gürlek'in mal varlığı

-"Akın Gürlek'in üzerinde, ömrü boyunca aldığı bütün maaşları biriktirse alamayacağı, 16 görünen ama 4'ünü devretmiş 12 tane taşınmaz var. İçinde 100 milyon TL'nin üzerinde olan tek bir parça taşınmaz da var.

-İstanbul'da 'İBB Borsası' kuran kişi, 'Şu iftirayı atarsan ya da şu parayı verirsen çıkarsın' işinin en tepesindeki kişi şimdi Adalet Bakanı oldu. Zulmünüz artsın ki sonunuz gelsin. Sizden korkan sizden beter olsun."

Erken seçim için hodri meydan

Konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a erken seçim çağrısı yapan Özel, görevden alınan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya gönderdiği mesajı da hatırlattı:

-"Eğer Erdoğan bir seçime niyetlendiyse gelsin hemen bugün seçim kararını alalım. Cesareti varsa milletimizin önüne çıkalım. Hodri meydan!



