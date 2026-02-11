AK Parti Grup Toplantısı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bir asır önce İstiklal Harbimizde olduğu gibi beyaz örtmelerini giyerek Eskişehir Mihalgazi’den grup salonumuzu teşrif eden Belediye Başkanımız Zeynep Güneş ile birlikte tüm hanım arkadaşlarımıza, Anadolu kadınının bin yıllık asaletini bugün burada bir kez daha gösterdikleri için şükranlarımı sunuyorum.

"Alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum"

Milletten aldığı yetkiyle ilçesine üç dönemdir hizmet eden başarılı bir kadın siyasetçiye; "Şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek değildir, ahırda inek sağmaktır" diyerek tahkir etmeye kalkan 28 Şubat artığı bu faşizan, bu ukala, kibirli, alçak zihniyeti bugün bir kez daha lanetliyorum.

Yıllarca sırf başörtülerinden ötürü kadınların eğitim hakkını, kamuda çalışma hakkını, hatta seçilme hakkını gasp edenlerle; Anadolu kadınının asırlardır üzerinde gururla taşıdığı yazmasına, tülbentine, şalvarına, çarşafına, ehramına, fistanına dil uzatanlarla; milletimize tepeden bakan, milletimizi hor ve hakir görenlerle mücadelemizi her zeminde sonuna kadar devam ettireceğimizin bilinmesini istiyorum.

Bu ülkede yasakçı ve baskıcı anlayışa göz yummadık ve yummayacağız. Kadınlara parmak sallayanlara meydanı terk etmedik, etmeyeceğiz.

Eski karanlık günleri hortlatmaya çalışanların karşısında dimdik durduk, duracağız. Şerife Bacı'nın, Kara Fatma'nın, Nene Hatun'un yolundan giden tüm hanım kardeşlerimi bugün bir kere daha kemali hürmetle selamlıyorum.

Halkımız bizi bu makamlara çalışmamız için gönderdi. Hizmet etmemiz, sorunlara çözüm bulmamız için gönderdi. Bu vazifeyi yerine getirme çabasındayız. Özellikle dış ilişkiler noktasında yoğun temas dönemi söz konusu. Suudi Arabistan ve Mısır'a ziyaret gerçekleştirdik. Güncel meseleleri istişare ettik. Toplam 12 anlaşmayla döndük. Durmuyoruz değerli kardeşlerim, durmuyoruz. Yapacağımız çok şey var. Tempomuzu her gün artırıyoruz. Bugün Yunanistan Başbakanı Sayın Miçotakis'i ağırlayacağız.

"Dünyada ve bölgemizde bir Türkiye rüzgarı esiyor"

Dünyada ve bölgemizde tabiri caizse bir Türkiye rüzgarı esiyor. Burada şunu özellikle ifade etmek durumundayım; Kendimiz için ne istiyorsak dostlarımız ve kardeşlerimiz için de aynısını istiyoruz. Son dönemde hız verdiğimiz diplomatik çalışmalarımız bunun içindir.

Coğrafyamızın yeniden bir güven yurdu olması için çalışıyoruz. Komşumuz Suriye'nin 14 yıldır hasretini çektiği istikrara ve huzura süratle kavuşması en büyük temennimizdir.

"Aziz milletimiz gibi kardeş Suriye halkı da her şeyin en güzeline layık"

Bizim Suriye meselesinde tavrımız ilk günden beri nettir. Orada akan kan ve gözyaşı bizim de yüreğimizi dağlamaktadır. Arap, Türkmen, Kürt fark etmeksizin Suriye'de bir tek canın yitip gitmesi bizim de canımızdan can kopması demektir. Tıpkı aziz milletimiz gibi kardeş Suriye halkı da her şeyin en güzeline layıktır. 18-30 Ocak Mutabakatları'nın tek ordu, tek devlet tek Suriye temelinde titizlikle uygulanmasını bu açıdan önemsiyoruz.

Artık Suriye'nin kaynaklarının Suriye'nin yer altı ve üstü zenginliklerinin Suriye halkının tüm kesimlerinin refahına harcanmasının vakti gelmiştir. Son operasyonlarla işgalden kurtarılan yerlerde de yeni yönetime karşı büyük bir beklentinin oluştuğunu görüyoruz. Suriye'deki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.

Görüyoruz ki zaman değişiyor, dünya değişiyor, genel başkanlar değişiyor ama 'CHP'de gelen gideni aratır' gerçeği asla ve asla değişmiyor.

Ayrıntılar gelecek...