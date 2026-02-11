Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti! Ölüm nedeni ne Kanbolat Görkem Arslan kimdir?

"Çemberimde Gül Oya", "Poyraz Karayel," "Bir Deli Rüzgar" gibi yapımlarla tanınan Kanbolat Görkem Arslan, gece yarısı fenalaşarak hayatını kaybetti. Son olarak “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” adlı dizide rol alan oyuncu Arslan, 45 yaşında hayatını kaybetti.

Abone ol

Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan, geceyarısı Beyoğlu'ndaki evinde rahatsızlandı. NTV'nin haberine göre eşinin çağrısı üzerine eve sağlık ekipleri geldi. Arslan, ilk müdahalenin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arslan'ın rahatsızlığına ilişkin hasteneden henüz bir açıklama yapılmadı.

KANBOLAT GÖRKEM ASLAN KİMDİR?

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Arslan,oyunculuğa 2004 yılında “Çemberimde Gül Oya” dizisi ile başlamıştır.

1998 yılından bu yana tiyatro sahnelerinde yer alan Arslan, '"Daire", “Yurt”, “Teslimiyet” gibi sinema filmlerinin yanı sıra “Çemberimde Gül Oya”, “Yer Gök Aşk”, “Ezel”, “Poyraz Karayel”, “Hayat Bazen Tatlıdır” gibi dizilerde yer almıştır.