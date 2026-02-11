Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi aslen nereli eşi Azime Çiftçi kimdir meğer...

Kabinede yeni bir görev değişimi yaşandı. İçişleri Bakanlığı koltuğuna Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi atandı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı'ndaki bayrak değişimi sonrası göreve gelen yeni Bakan Mustafa Çiftçi'nin eşi ve özgeçmişi merak konusu oldu. Yeni bakan Mustafa Çiftçi meğer bir hafızmış. İşte Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin geçmişi, eşi ve çocukları: