Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi aslen nereli eşi Azime Çiftçi kimdir meğer...
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi oldu. Ali Yerlikaya'nın yerine gelen Mustafa Çiftçi, Erzurum Valisi olarak görev yapıyordu. Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin hafız olduğu ortaya çıktı. Meğer yeni bakan hafızlıkta birincilik de kazanmış. Peki yeni bakan Mustafa Çiftçi aslen nereli eşi ve çocukları kimdir? Sizler için yeni içişleri bakanının hayatını özetledik...
Kabinede yeni bir görev değişimi yaşandı. İçişleri Bakanlığı koltuğuna Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi atandı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı'ndaki bayrak değişimi sonrası göreve gelen yeni Bakan Mustafa Çiftçi'nin eşi ve özgeçmişi merak konusu oldu. Yeni bakan Mustafa Çiftçi meğer bir hafızmış. İşte Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin geçmişi, eşi ve çocukları:
MUSTAFA ÇİFTÇİ ASLEN NERELİ?
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi aslen Konyalı. 1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğan Mustafa Çiftçi, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında kaymakam adayı olarak mülki idare mesleğine başlayan Mustafa Çiftçi, Milli Güvenlik Akademisi mezunudur. Kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapan Mustafa Çiftçi; iktisat, ilahiyat, adalet ve uluslararası ilişkiler alanlarında da eğitim aldı.
MUSTAFA ÇİFTÇİ NERELERDE GÖREV YAPTI?
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 2 yabancı dil biliyor. Bu diller İngilizce ve Arapça. Mustafa Çiftçi, Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman ilçelerinde kaymakamlık görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde daire başkanlığı da yapan Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde özel kalem müdürlüğü ve baş müşavirlik görevlerinde de bulundu.
MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN VALİLİK GÖREVLERİ
Mustafa Çiftçi, daha önce Çorum Valiliği görevini yürüttü. 18 Ağustos 2023 tarihinde Erzurum Valisi olarak atanan Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.