Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçişi askıya alındı! Şamil Tayyar duyurdu

CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye katılacağı iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirmişti. Gazeteci Şamil Tayyar, Özarslan’ın geçiş sürecinin rafa kaldırıldığını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifasıyla yankı uyandıran Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın bir sonraki durağının AK Parti olacağı yönündeki iddialar hakkında TGRT Haber yorumcusu gazeteci Şamil Tayyar'dan kritik bir açıklama geldi. Tayyar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sürecin durdurulduğunu belirtti. Tayyar, süreci şu sözlerle tanımladı:

"GEÇİŞ ŞİMDİLİK RAFA KALDIRILDI"



"CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçişi şimdilik rafa kaldırıldı.

Partili bir dostumuzun ifadesiyle Özarslan siyasi karantinaya alındı.

Gördüğüm kadarıyla, hakkındaki iddialar, savcılık soruşturması takip edilecek, teşkilatla istişare yapılacak, nihai değerlendirme olumlu olursa o vakit geçiş ihtimalinden söz edilebilir.

Doğru bir tavır.

Sorumsuz aracılara rağmen Cumhurbaşkanımızın bu duyarlılığı çok kıymetli.

Hayırlara vesile olur İnşallah."