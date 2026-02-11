BIST 13.797
DOLAR 43,64
EURO 52,02
ALTIN 7.102,97
HABER /  POLİTİKA

Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçişi askıya alındı! Şamil Tayyar duyurdu

Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçişi askıya alındı! Şamil Tayyar duyurdu

CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye katılacağı iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirmişti. Gazeteci Şamil Tayyar, Özarslan’ın geçiş sürecinin rafa kaldırıldığını açıkladı.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifasıyla yankı uyandıran Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın bir sonraki durağının AK Parti olacağı yönündeki iddialar hakkında TGRT Haber yorumcusu gazeteci Şamil Tayyar'dan kritik bir açıklama geldi. Tayyar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla sürecin durdurulduğunu belirtti.  Tayyar, süreci şu sözlerle tanımladı:

"GEÇİŞ ŞİMDİLİK RAFA KALDIRILDI"

"CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçişi şimdilik rafa kaldırıldı.

Partili bir dostumuzun ifadesiyle Özarslan siyasi karantinaya alındı.

Gördüğüm kadarıyla, hakkındaki iddialar, savcılık soruşturması takip edilecek, teşkilatla istişare yapılacak, nihai değerlendirme olumlu olursa o vakit geçiş ihtimalinden söz edilebilir.

Doğru bir tavır.

Sorumsuz aracılara rağmen Cumhurbaşkanımızın bu duyarlılığı çok kıymetli.

Hayırlara vesile olur İnşallah."

İlgili Haberler
Özgür Özel ağzına geleni saydı "bozuk tohum" dediği Mesut Özarslan için yeni iddia Meral Akşener'den Mesut Özarslan iddiasına yanıt Mesut Özarslan gitti, CHP'de tartışma büyüdü: Özgür Özel’e yönelik eleştiriler artıyor! CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor! Meğer bunun için...
ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi! Sahalara inin
Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi! Sahalara inin
Witkoff ve Kushner, Netanyahu'yu İran ile yapılan müzakerelerin ilk turu hakkında bilgilendirdi
Witkoff ve Kushner, Netanyahu'yu İran ile yapılan müzakerelerin ilk turu hakkında bilgilendirdi
Eminevim’e “Yılın İtibarlısı” ödülü
Eminevim’e “Yılın İtibarlısı” ödülü
Cem Küçük'ten bomba Özgür Özel iddiası! O mesajlar yayınlansa koltukta oturamaz
Cem Küçük'ten bomba Özgür Özel iddiası! O mesajlar yayınlansa koltukta oturamaz
Panionios-Beşiktaş GAİN maçında skandal pankart!
Panionios-Beşiktaş GAİN maçında skandal pankart!
İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalat belgeleri yeniden düzenlendi
İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen bazı maddelerin ithalat belgeleri yeniden düzenlendi
Hakan Fidan'ın tepkisi dünya basınında! Gülümsemesi mesajdı
Hakan Fidan'ın tepkisi dünya basınında! Gülümsemesi mesajdı
Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi için tebrik mesajları
Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi için tebrik mesajları
Kabinede ilk kez oldu, hafız bakan geldi! Mustafa Çiftçi meğer o yarışmada 1. olmuş
Kabinede ilk kez oldu, hafız bakan geldi! Mustafa Çiftçi meğer o yarışmada 1. olmuş
3 ve 5 yaşındaki iki kardeşin kahreden ölümü
3 ve 5 yaşındaki iki kardeşin kahreden ölümü
İmam Halil Konakçı "Fuhuş ve FETÖ dosyası" paylaşımını saatler sonra sildi
İmam Halil Konakçı "Fuhuş ve FETÖ dosyası" paylaşımını saatler sonra sildi
“Huzur İstanbul" uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı
“Huzur İstanbul" uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı