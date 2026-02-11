Yeni kabine üyeleri Gürlek ve Çiftçi için tebrik mesajları

Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin atanmasının ardından kabine üyeleri ve siyasilerden tebrik mesajları geldi.

Abone ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanı olarak atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, üstlendikleri görevlerde muvaffakiyetler diliyorum. Bugüne kadar Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda birlikte çalıştığımız kıymetli Bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya'ya emekleri için teşekkür ediyorum."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da NSosyal hesabından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığına atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanlığına atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik eder, görevlerinde muvaffakiyetler dilerim. Görevlerini devreden Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya bakanlarımıza bugüne kadar göstermiş oldukları gayretli çalışma ve aziz milletimize hizmetleri için teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise NSosyal hesabından, "Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek'e ve İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Mustafa Çiftçi'ye yeni görevlerinde başarılar diliyorum.​ Bugüne kadar büyük emekle çalışan Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, üstlendikleri bu önemli vazifelerde başarılar diliyorum. Görevlerini devreden kıymetli Bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya'ya ise bugüne kadar ortaya koydukları hizmet ve emekler için teşekkür ediyorum." paylaşımında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle atanan Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevlerini devreden bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç'a ve Sayın Ali Yerlikaya'ya da ülkemize yaptıkları kıymetli hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanı olarak atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız kıymetli bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya'ya ülkemize hizmetleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanı olarak atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya’ya milletimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." mesajını paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı olarak atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevi devreden kıymetli bakanlarımız Sayın Yılmaz Tunç ve Sayın Ali Yerlikaya’ya bugüne kadarki değerli çalışmaları için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da NSosyal hesabından, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i tebrik ediyor, yeni görevlerinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevini devreden değerli bakan arkadaşlarım Sayın Ali Yerlikaya ve Sayın Yılmaz Tunç'a ülkemize sundukları kıymetli hizmetler için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, omuz omuza tam bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Görevlerini devreden Sayın Yılmaz Tunç'a ve Sayın Ali Yerlikaya'ya ise ülkemize ve milletimize sundukları hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında muvaffakiyetler temenni ediyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'i ve İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'yi tebrik ediyoruz, yeni görevlerinde üstün başarılar diliyoruz. Görevlerini devreden değerli Bakanlarımız Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Sayın Yılmaz Tunç'a bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ediyoruz."

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle İçişleri Bakanlığı görevine atanan Sayın Mustafa Çiftçi'ye ve Adalet Bakanlığı görevine atanan Sayın Akın Gürlek'e yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Görevleri boyunca gösterdikleri çalışmalar ve emekleri için Sayın Ali Yerlikaya'ya ve Sayın Yılmaz Tunç'a teşekkür ediyorum."