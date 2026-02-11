BIST 13.797
DÜNYA

Hakan Fidan'ın tepkisi dünya basınında! Gülümsemesi mesajdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan CNN TÜRK ekranlarında Ahmet Hakan’ın sorularını yanıtladı. Fidan'ın "Türkiye nükleer silaha sahip olmalı mı?" sorusuna verdiği yanıt, bölge başkentlerinde alarm zillerinin çalmasına neden oldu. İsrail ve Yunanistan medyası bu yanıtı, "diplomatik bir inkâr değil, stratejik bir sinyal" olarak okudu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Ahmet Hakan'ın "Türkiye nükleer silaha sahip olmalı mı?" sorusuna tepkisi, İsrail ve Yunanistan'da gündeme oturdu. İsrail basını Fidan'ın tepkisini, "Gülümsemesi bir mesajdı" şeklinde yorumladı.

İsrail medyası, "Bakan cevap vermedi ama gülümsemesiyle mesajı gerekli yerlere iletti" ifadelerini kullandı. Yunanistan’da ise Bakan Fidan’ın açıklamasının zamanlamasına vurgu yapıldı.

ProNews medyası da, "Bakan Fidan’ın nükleer sorusuna yanıt olarak sessizliği korkuttu. Bu kısa süreli de değildi. Sunucu Hakan’ın birkaç kez soruyu tekrarlamasına rağmen Türk Dışişleri Bakanı kararlı tavrını sürdürdü. Görünen o ki bu bir inkâr değil, Türkiye bölgede kendilerini tehdit edebilecek her ihtimale karşı nükleer konusunda caydırıcılık faaliyetlerini sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

