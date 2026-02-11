İmam Halil Konakçı "Fuhuş ve FETÖ dosyası" paylaşımını saatler sonra sildi

İmam Halil Konakçı, iki üst düzey Diyanet yöneticisinin yakınları hakkında, “Fuhuş ve FETÖ dosyası” olduğunu öne sürdü. Konakçı, iddiasını yayımladığı sosyal medya paylaşımını, “Hürmet ettiği bir büyüğünün ricasıyla” sildiğini açıkladı.

İmam Halil Konakçı, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ihraç edileceği iddialarını yalanladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan imam Halil Konakçı, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada “Diyanet içinden isimlerin” kendisiyle uğraştığını savundu.

İhraç edileceği bilgisinin doğru olmadığını, “Yetkili makamlara teyit ettirdiğini” öne süren Konakçı, bir Diyanet yöneticisinin kendisine aracı ile “İstifa et yoksa ihraç edileceksin” mesajını gönderdiğini savundu.

Paylaşımını saatler sonra sildi

Konakçı paylaşımında öte yandan, iki üst düzey Diyanet yöneticisinin yakınları hakkında, “Fuhuş ve FETÖ dosyası” olduğunu ve dosyaların Diyanet yöneticileri tarafından sümenaltı edildiğini de iddia etti. Konakçı, hakkındaki ihraç dosyasını reddettiği ve Diyanet yöneticilerini suçladığı paylaşımını saatler sonra sildi.

"Hürmet ettiği bir büyüğüm aradı"

Yeni bir paylaşım yapan Konakçı, “Dün gece çok hürmet ettiğim, hatırını kıramayacağım, aslında herkesin de tanıdığı ve hürmet ettiği bir büyüğüm aradı ve ısrarla rica ettiği için yaptığım açıklamayı kaldırdım” ifadesini kullandı.

Halil Konakçı kimdir?

1980 yılında İzmir'in Eşrefpaşa semtinde doğan Halil Konakçı, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra ilahiyat eğitimi alarak Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip ve vaiz olarak görev yaptı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hizmet veren Konakçı, Ankara Melike Hatun Camii ve Bursa Mihraplı Camii'nde vaazlar verdi. Sosyal medyada aktif olan Halil Konakçı, gündem olan konuşmalarıyla dikkat çekiyor.