Youssef En-Nesyri, Al Ittihad'da ilk golünü attı

Asya Şampiyonlar Ligi'nin (AFC) lig aşamasında Al Ittihad, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Youssef En-Nesyri'nin de gol attığı maçta sahasında Al Gharafa'yı 7-0 mağlup etti.

Cidde'deki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan karşılaşmada Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad, 3. dakikada Youssef En-Nesyri'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

En-Nesyri'nin golüyle maçın kontrolünü ele geçiren ev sahibi ekip, 20, 58 ile 79. dakikalarda Houssem Aouar, 49 ile 62. dakikalarda Roger Fernandes ve 51. dakikada Danilo Pereira'nın attığı gollerle karşılaşmadan 7-0 galip ayrıldı.

Faslı forvet En-Nesyri, takımının attığı beşinci golün de pasını verdi.

Aldığı bu galibiyetle puanını 12'ye çıkaran 5. sıradaki Al Ittihad, Asya Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Katar ekibi Al Gharafa ise 6 puanla 10. sırada kaldı.

