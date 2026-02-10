BIST 13.797
Netanyahu'nun uçağı o 3 ülkeden geçti: Tutuklama kararı vardı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD'ye taşıyan uçak, hakkındaki tutuklama kararına rağmen bir kez daha Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu taşıyan uçak, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından verilen tutuklama kararına rağmen Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullanarak ABD'ye gitmekte. Uçak, ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere yola çıktı.

NETANYAHU ABD'YE GİDİYOR
Flight Radar verilerine göre, öğle saatlerinde İsrail'den ayrılan ve hakkında UCM tarafından verilmiş tutuklama kararı bulunan Netanyahu'nun uçağı "Wing of Zion", Atlas Okyanusu'na ulaştı.

UÇAK YUNANİSTAN, İTALYA VE FRANSA HABA SAHALARINI KULLANDI
ABD Başkanı Trump ile görüşmek üzere ABD'ye giden Netanyahu'nun bulunduğu uçak, 28 Aralık 2025'te Florida ziyareti için ABD'ye giderken Akdeniz ve Avrupa üzerinde çizdiğine yakın bir rotadan ABD'ye doğru yol aldı. Netanyahu'nun uçağı, bir önceki ziyaret ABD ziyaretinde olduğu gibi UCM'nin İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama kararına rağmen, Roma Statüsü'ne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.

NETANYAHU HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ
Daha önceki ziyaretlerinde, tutuklanma korkusu nedeniyle pek çok ülkenin hava sahasına girmekten kaçındığı bilinen Netanyahu, Eylül 2025'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a giderken, Yunanistan ve İtalya hava sahaları kullanmış, Fransa hava sahasına girmemişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

