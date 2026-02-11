Bakanlıklarda görev değişimi sonrası Yerlikaya ve Tunç'tan veda mesajları

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, görevden affını isteyerek ayrılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yerine ise Mustafa Çiftçi atandı. Görev değişiminin ardından Yerlikaya ve Tunç, sosyal medya hesaplarından veda mesajları paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti ve yeni bakanlara başarılar diledi.

Resmi gazetede yayımlanan atama kararlarına göre görevden affını isteyerek ayrılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine Akın Gürlek; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya‘nın yerine ise Mustafa Çiftçi atandı.

Atamaların ardından Yerlikaya ve Yılmaz, sosyal medya hesaplarından ve da mesajları yayımladı.

ALİ YERLİKAYA: ALLAH'A EMANET OLUN

Yerlikaya mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle 4 Haziran 2023 tarihinde başladığım İçişleri Bakanlığı görevimi kıymetli kardeşim Mustafa Çiftçi’ye devrediyorum. Kendisini tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin.

Bakanlığım süresince verdiği büyük desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan İçişleri Ailemizin her bir ferdine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum.

Allah’a emanet olun"

YILMAZ TUNÇ: TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN İLK GÜNKÜ HEYECANLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yılmaz Tunç ise şu cümleleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur.

2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır.

23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık.

Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek’e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum."