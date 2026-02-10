BIST 13.797
DOLAR 43,63
EURO 51,94
ALTIN 7.056,98
Korkunç olay! Otoyol kenarında ceset bulundu

Korkunç olay! Otoyol kenarında ceset bulundu

Bayrampaşa’da O-3 Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü mevkisinde yol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Bayrampaşa'da otoyol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

O-3 Otoyolu'nun Sağmalcılar Viyadüğü mevkisinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişinin olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, yerde yatan kişinin en az birkaç gün önce öldüğü belirlendi.

Üzerinden kimlik çıkmayan yaklaşık 40 yaşlarındaki erkeğe ait cesedin otoyoldan atıldığını değerlendiren polis ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

