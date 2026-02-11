Kabinede iki isim değişti: Resmi Gazete'de yayımlandı: İşte yeni bakanlar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde iki bakan değişti. İçişleri Bakanlığı görevine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı görevine İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararları yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde revizyona gidilerek İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına yeni bakanlar atandı.

İÇİŞLERİ BAKANI VE ADALET BAKANI DEĞİŞTİ

İçişleri Bakanlığı görevine Ali Yerlikaya’nın yerine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığı görevine Yılmaz Tunç yerine İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek getirildi.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Akın Gürlek 1982'de Nevşehir'de dünyaya geldi. Aslen Nevşehirlidir.

Çocukluk dönemini Nevşehir'de geçiren Akın Gürlek, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Üniversiteden sonra aktif olarak çalışmaya başlayan Gürlek, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptı. Bu esnada görev yaparken Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararını tanımadı.

Nisan 2021'de terfileriyle birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.

ADALET BAKANI YARDIMCISI OLDU

Akın Gürlek 2 Haziran 2022'de Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. 2 yıl süren bu görevi 7 Ekim 2024'te son buldu.

İSTANBUL BAŞSAVCISI OLDU

8 Ekim 2024'te ise İstanbul Başsavcısı olarak atandı. Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak Akın Gürlek, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve diğer yolsuzluk iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalarda öncü rol üstlendi. "100 yılın en büyük yolsuzluk dosyası" olarak nitelendirilen dava sürecini aktif şekilde yürüttü.

MUSTAFA ÇİFÇİ KİMDİR?

Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya’da dünyaya geldi. 9 Ağustos 2023'ten beri Erzurum Valiliği görevini yürütmektedir.

İLK YILLARI VE EĞİTİMİ

Çiftçi, lise öğrenimini Konya İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. 2007 Yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 2018 yılında kayıt olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini sürdürmektedir.

KARİYERİ

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Millî Güvenlik Akademisi'nden mezun oldu. Gülağaç (Aksaray), Tekman (Erzurum), Derinkuyu (Erzurum), Adilcevaz (Bitlis) ve Kaman (Kırşehir) ilçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM'de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu. 6 Kasım 2018 - 9 Ağustos 2023 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı.

Evli olup 3 çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.