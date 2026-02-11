BIST 13.819
DOLAR 43,64
EURO 52,02
ALTIN 7.105,29
HABER /  SPOR

Mourinho için ayrılık iddiası! Benfica'dan sonraki adresi neresi olacak?

Mourinho için ayrılık iddiası! Benfica'dan sonraki adresi neresi olacak?

Benfica’nın teknik direktörü Jose Mourinho’nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Portekiz basınına göre deneyimli çalıştırıcının, 2026 Dünya Kupası’nın ardından Portekiz Milli Takımı’nın başına geçmesi bekleniyor. Mourinho’nun ayrılığı halinde Benfica’nın teknik direktörlük için Ruben Amorim’i göreve getirmeyi planladığı öne sürüldü.

Abone ol

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra kariyerine Portekiz’de Benfica’nın başında devam eden Jose Mourinho hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli teknik adamın kulübüyle uzun vadeli bir sözleşmesi bulunmasına rağmen sezon sonunda yeni bir göreve yönelebileceği öne sürüldü.

Benfica ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan Mourinho’nun geleceğiyle ilgili ESPN Portekiz kaynaklı haberde çarpıcı detaylara yer verildi. Buna göre tecrübeli çalıştırıcının, 2026 Dünya Kupası’nın ardından Portekiz Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Portekiz Futbol Federasyonu’nun, mevcut teknik direktör Roberto Martinez’in sözleşmesinin turnuva sonrası sona erecek olması nedeniyle yeni bir yapılanmaya gitmeye hazırlandığı aktarıldı. Federasyonun bu süreçte ilk tercihinin Jose Mourinho olduğu ve taraflar arasında ciddi bir beklenti oluştuğu belirtildi.

Öte yandan Mourinho’nun milli takımın başına geçmesi halinde Benfica’nın da teknik direktörlük koltuğu için alternatifini belirlediği kaydedildi. Portekiz ekibinin, başarılı teknik adam Ruben Amorim’i göreve getirmek için girişimlerde bulunabileceği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Miçotakis bugün Türkiye'ye geliyor
Miçotakis bugün Türkiye'ye geliyor
Bozankaya Romanya'daki tramvay sayısını 50'ye çıkardı
Bozankaya Romanya'daki tramvay sayısını 50'ye çıkardı
Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti! Ölüm nedeni ne Kanbolat Görkem Arslan kimdir?
Ünlü oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti! Ölüm nedeni ne Kanbolat Görkem Arslan kimdir?
Doğa Koleji merkezden yönetilen eğitim modelinin sonuçlarını Kocaeli'de değerlendirdi
Doğa Koleji merkezden yönetilen eğitim modelinin sonuçlarını Kocaeli'de değerlendirdi
Bu şehirde elektriğin yarısı kaçak kullanılıyor! Türkiye ekonomisine 15 milyar TL'lik zarar
Bu şehirde elektriğin yarısı kaçak kullanılıyor! Türkiye ekonomisine 15 milyar TL'lik zarar
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu kabine değişti
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu kabine değişti
Epstein belgelerinde sansürlenen 6 ismi açıkladı
Epstein belgelerinde sansürlenen 6 ismi açıkladı
Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Tunceli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı
Bozuk tohum tepkisi! Mesut Özarslan'dan Özgül Özel hakkında yeni suç duyurusu
Bozuk tohum tepkisi! Mesut Özarslan'dan Özgül Özel hakkında yeni suç duyurusu
Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçişi askıya alındı! Şamil Tayyar duyurdu
Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye geçişi askıya alındı! Şamil Tayyar duyurdu
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama geldi: Dua bekliyorum
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama geldi: Dua bekliyorum
Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi! Sahalara inin
Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi! Sahalara inin