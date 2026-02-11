Kabine değişikliği hakkında bomba yorum! 'Devamı gelecek' dedi iki bakanlığın adını verdi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde bir süredir konuşulan değişiklik gerçekleşti. İçişleri Bakanlığına Ali Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına ise Yılmaz Tunç'un yerine Akın Gürlek atandı. TGRT haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, kabine değişikliğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kabinede revizyonun devam edebileceğini söyleyen Atik, iki bakanlığın daha ismini verdi.

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığında bayrak değişimine gidildi.Konuya ilişkin atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi getirildi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Kabine değişikliği hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Taksim Meydanı programında konuşan Fatih Atik şu ifadeleri kullandı:

"KABİNEDE REVİZYON SÜRECEK"

"Bu bakanlıklarda zaten değişiklik bekleniyordu ama diğer beklenen bakanlıklar da var. Ben ilerleyen dönemde tekrar revizyon olabileceğini düşünüyorum. Hem İçişleri hem de Adalet Bakanlığı ile ilgili yoğun bir beklenti vardı. Acil olarak değerlendirilenler bunlardı. O nedenle öncelik tanındığını tahmin ediyorum. Ama başka konuşulan bakanlıklar da var. Onlarda da değişiklik beklentisi var. İlerleyen süreçte Sayın Cumhurbaşkanı uygun görürse değişikliğe gidecektir."

2 BAKANLIKTA DAHA DEĞİŞİKLİK İDDİASI

Değişiklik olacağı iddia edilen bakanlıkların ismini de veren Fatih Atik, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla ilgili de bir beklenti var. Gerçekleşir mi gerçekleşmez mi hep beraber göreceğiz." dedi.