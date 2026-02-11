Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri İstanbul-Kırıkkale istikametinde, Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki çalışmalar nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı yolu İzmir istikametinde 2-3. kilometrelerdeki köprü çelik derzlerinin yenileme çalışmaları sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.
Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.
Edirne-İstanbul yolunun 18-20. kilometrelerindeki tren istasyonu bağlantı yolu çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Narlı-Pazarcık yolunun 9-12. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Baladız-Isparta yolunun 19-20. kilometrelerinde otogar kavşağı yapım çalışmaları ve Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde patlatmalı yapım işleri dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometreleri Yenişehir-Havalimanıistikametinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 61-64. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Samsun bandından iki yönlü sağlanıyor.
Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.