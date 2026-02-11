Akın Gürlek, Adalet Bakanı oldu CHP'den tepki geldi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB yolsuzluk soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesine CHP'den tepki geldi.Abone ol
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla İçişleri Bakanlığına Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.
İBB yolsuzluk soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, Adalet Bakanı olarak atanmasına CHP'den tepki geldi.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından şunları yazdı:
"Milli iradeye yargı eliyle darbe yapmaya kalkışıp dokunulmazlık zırhının arkasına saklanacaksınız ve kendinizi kurtaracağınızı sanacaksınız. Yok öyle yağma!"