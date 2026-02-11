Erdoğan AK Parti teşkilatına talimatı verdi! Sahalara inin

AK Parti'de hafta başında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında kritik kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin yönettiği belediyeleri eleştirirken, yerel yönetimlerin hizmet kalitesini artırmak ve kaynak kullanımında şeffaflığı sağlamak için hazırlanan belediye reformuna ilişkin çalışma masaya yatırıldı. Erdoğan ramazan ayı için de kurmaylarına talimat vererek, "Sahaya inin, seferberlik duygusuyla milletimizin yanında olun" dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), pazartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki kritik toplantı yaklaşık 3 saat 15 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına 'Ramazan' talimatı

AK Parti MYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalif belediyelerin hizmet eksikliklerini eleştirip Ramazan için teşkilatlara talimat verirken, belediyelerin yetki ve mali yapılarını düzenlemeye yönelik önemli reform önerileri masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalif belediyelerin hizmet eksikliklerini eleştirerek, kendi görevlerini yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

AK Parti teşkilatlarına Ramazan ayında halkla iç içe olma ve özellikle deprem bölgelerinde iftar programları düzenleme talimatı verildi.

Terörle mücadelede "Terörsüz Türkiye" hedefinden geri adım atılmayacağı ve kararlı duruşun süreceği yinelendi.

Belediyelerin mali yapısını disipline edecek, borçlanma ve personel alımına sınırlama getirecek yeni düzenlemeler masaya yatırıldı.

Belediye başkanlarının mal varlığı beyanı, ihale şeffaflığı ve akraba atamalarının yasaklanması gibi şeffaflık ve etik odaklı öneriler sunuldu.

Hizmet aksaması durumunda merkezi idarenin devreye girmesi, görevini yapmayanlara ve imar usulsüzlüklerine cezai yaptırımlar öngörüldü.

AK Parti MYK toplantısında konuşulan konulara ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin yönettiği belediyeleri eleştirdi.

MUHALEFETİN YÖNETTİĞİ BELEDİYELERE TEPKİ

Muhalefetteki belediyelerin hizmet etmediğini, hizmeti devletten beklediğini söyleyen Erdoğan, "Su meselesinde ‘Devlet Su İşleri çalışsın’ diyorlar. Biz çalışırız, biz milletimizi darda, sıkıntıda komayız. Suyu da getiririz ama bunun onların görevi olduğunu da millete anlatırız, anlatmamız da lazım. Ben Belediye Başkanı olduğum dönemde Istranca Dağları'ndan suyu tek başıma getirdim İstanbul’a. Bu mesele tecrübe ister, vizyon ister” dedi.

AK PARTİ TEŞKİLATINA 'RAMAZAN' TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşan ramazan ayına ilişkin de talimatlar verdi. Teşkilat mensuplarının sahaya inmesini isteyen Erdoğan “Seferberlik duygusuyla milletimizin yanında yer alın. AK Parti milletin umududur, Cumhur İttifakı siyasetin merkezidir. Bunu hissettirin” diye konuştu.

AK Parti teşkilatlarının deprem bölgesine özel program hazırlığında olduğu öğrenildi. Deprem bölgesinde evlerine yeni kavuşan ailelerle birlikte iftar organizasyonu yapılacağı belirtildi. Bu kapsamda milletvekilleri 5, milletvekili olmayan partililer ise 10 iftara katılarak Ramazan ayında vatandaşlarla iç içe olacak.