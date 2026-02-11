BIST 13.882
Bahçeli’nin eğitim gördüğü tarihi okulda yangın

Osmaniye’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de eğitim gördüğü 115 yıllık Yediocak İlkokulu’nda sabah saatlerinde yangın çıktı. Deprem sonrası restorasyon sürecindeki tarihi okulda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, binada hasar meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde zarar gören ve tadilat ile restorasyon çalışmalarının sürdüğü Osmaniye’nin köklü eğitim kurumlarından Yediocak İlkokulu’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de eğitim gördüğü Osmaniye’nin en eski ve sembol okullarından Yediocak İlkokulu’ndan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Henüz eğitimin verilmediği okulda yangın nedeniyle pencere bölümleri ile ahşap tavan kısmında büyük çapta hasar oluştu.

Kısa bir süre sonra eğitim öğretime açılması planlanan okuldaki yangın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

