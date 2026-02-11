BIST 13.797
DOLAR 43,64
EURO 52,02
ALTIN 7.102,97
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

“Huzur İstanbul" uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı

“Huzur İstanbul" uygulamasında 1109 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen polis uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 595 şüphelinin de bulunduğu 1109 kişi gözaltına alındı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün iki aşamalı "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

İlk aşamada 20.00-22.00 saatlerinde, 213 noktada 1277 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya, polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatlerinde 1180 personelin katılımıyla umuma açık yerler denetlendi.

Uygulama kapsamında, 374 bin 952 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Kontrollerde, aralarında çeşitli suçlardan aranan 595 şüphelinin de bulunduğu 1109 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 25 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik silah, 3 tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 91 fişek, 872,57 gram uyuşturucu, 125 uyuşturucu hap ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 197 bin 630 lira ele geçirildi.

Ekiplerce 596 umuma açık iş yeri denetlendi, 4 iş yerine ve 39 kişiye idari işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise 47 bin 135 araç ve 2 bin 466 motosiklet kontrol edildi. 2 bin 606 araç ve motosiklet ile 45 sürücüye işlem yapılırken, 5 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde toplam 2 milyon 677 bin 739 lira trafik cezası kesildi.​​​​​​​

ÖNCEKİ HABERLER
Kabine değişikliği hakkında bomba yorum! 'Devamı gelecek' dedi iki bakanlığın adını verdi
Kabine değişikliği hakkında bomba yorum! 'Devamı gelecek' dedi iki bakanlığın adını verdi
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede taciz mesajı iddiasıyla tutuklandı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede taciz mesajı iddiasıyla tutuklandı
Kanada'da bir okul ve eve silahlı saldırı: 10 ölü 27 yaralı
Kanada'da bir okul ve eve silahlı saldırı: 10 ölü 27 yaralı
Akın Gürlek, Adalet Bakanı oldu CHP'den tepki geldi
Akın Gürlek, Adalet Bakanı oldu CHP'den tepki geldi
TBF'den Beşiktaş maçında Yunan taraftarların açtığı "çirkin" pankarta kınama
TBF'den Beşiktaş maçında Yunan taraftarların açtığı "çirkin" pankarta kınama
Youssef En-Nesyri, Al Ittihad'da ilk golünü attı
Youssef En-Nesyri, Al Ittihad'da ilk golünü attı
Erzincan'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Erzincan'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Bakanlıklarda görev değişimi sonrası Yerlikaya ve Tunç'tan veda mesajları
Bakanlıklarda görev değişimi sonrası Yerlikaya ve Tunç'tan veda mesajları
Korkunç olay! Otoyol kenarında ceset bulundu
Korkunç olay! Otoyol kenarında ceset bulundu
Norveç'ten "Rusya'nın ülkemizi işgal etme girişimi ihtimal dışı değil" mesajı
Norveç'ten "Rusya'nın ülkemizi işgal etme girişimi ihtimal dışı değil" mesajı
Beşiktaş Yunan takımına acımadı: 40 sayı fark!
Beşiktaş Yunan takımına acımadı: 40 sayı fark!