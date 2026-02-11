Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün DEM Parti heyetini kabul edecek.Abone ol
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün saat 14:00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
SON GÖRÜŞME 30 EKİM'DE OLMUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı, son olarak 30 Ekim'de Beştepe'de kabul etmişti.
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.