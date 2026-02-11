BIST 13.882
DOLAR 43,64
EURO 52,04
ALTIN 7.091,78
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün DEM Parti heyetini kabul edecek.

Abone ol

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün saat 14:00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek. 

 SON GÖRÜŞME 30 EKİM'DE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı, son olarak 30 Ekim'de Beştepe'de kabul etmişti.

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bahçeli’nin eğitim gördüğü tarihi okulda yangın
Bahçeli’nin eğitim gördüğü tarihi okulda yangın
Ocak ayında en çok satılan ilk 10 otomobil belli oldu
Ocak ayında en çok satılan ilk 10 otomobil belli oldu
En-Nesyri gollerine başladı! Yeni takımında fırtına gibi esti
En-Nesyri gollerine başladı! Yeni takımında fırtına gibi esti
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Epstein dosyalarında adı geçen Fransız diplomatla ilgili soruşturma başlattı
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Epstein dosyalarında adı geçen Fransız diplomatla ilgili soruşturma başlattı
Reis Gıda yarım asırlık tecrübesiyle Türk bakliyatını dünyanın 26 ülkesine taşıyor
Reis Gıda yarım asırlık tecrübesiyle Türk bakliyatını dünyanın 26 ülkesine taşıyor
İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen tarih verdi
İstanbul'a kar yağacak mı? Orhan Şen tarih verdi
Atama kararı sonrası CHP'den dikkat çeken hamle! "Hazır olun"
Atama kararı sonrası CHP'den dikkat çeken hamle! "Hazır olun"
Özgür Özel çıldırdı Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'le ilgili açıklama
Özgür Özel çıldırdı Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'le ilgili açıklama
NBA'de Rockets'ı Alperen Şengün ve Kevin Durant galibiyete taşıdı
NBA'de Rockets'ı Alperen Şengün ve Kevin Durant galibiyete taşıdı
6,2'yi bilmişti! Üşümezsoy İstanbul'da deprem beklediği yeni yeri açıkladı
6,2'yi bilmişti! Üşümezsoy İstanbul'da deprem beklediği yeni yeri açıkladı
Mourinho için ayrılık iddiası! Benfica'dan sonraki adresi neresi olacak?
Mourinho için ayrılık iddiası! Benfica'dan sonraki adresi neresi olacak?
Miçotakis bugün Türkiye'ye geliyor
Miçotakis bugün Türkiye'ye geliyor