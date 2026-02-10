Meral Akşener'den Mesut Özarslan iddiasına yanıt

CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile irtibat halinde olduğu iddialarını reddeden Meral Akşener, “Parti değiştirmesine ya da istifasına ilişkin herhangi bir girişimim olmamıştır” dedi.

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın kendisiyle irtibatta olduğu yönündeki iddialarına yanıt verdi.

Nefes gazetesinden yazar Aytunç Erkin'e konuşan ve iddiaları reddeden Akşener "Parti değiştirmesine ya da istifasına ilişkin herhangi bir girişimim olmamıştır" dedi.

Meral Akşener, söz konusu iddialara yönelik yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Mesut Bey’le bir irtibatım yoktur. Kendisinin parti değiştirmesine ya da istifasına ilişkin herhangi bir girişimim olmamıştır. Her problemli durumda problemi örtmek, tartışmayı örtmek için benim adımı ortaya atmak bir gelenek haline geldi. Bu tavrı da şiddetle kınıyorum.”