Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor! Meğer bunun için...

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan Ankara gündemine oturdu. CHP'yi karıştıran Mesut Özarslan, meğer çoktan AK Parti'ye transfer işini bitirmiş. Özgür Özel'in dediğine göre Mesut Özarslan çarşamba günü rozet takacakmış.

ANKARA Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifanın perde arkasını konuşuyor. Mesut Özarslan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine küfür ettiğini iddia ederken, Özgür Özel, transfer iddiasına ortaya attı. İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel, Mesut Özarslan'ın AK Parti'yle anlaştığını ve çarşamba günü rozet takacağını söyledi. İşte Özgür Özel'in sürece dair anlattıkları:



- İl başkanımızın telefonlarına çıkmıyor. Mansur Başkan, “Bir şeyler duydum, Mesut doğru mu?” diye yazmış, cevap vermemiş. Kimsenin telefonuna çıkmıyor.





-Bunun üzerine WhatsApp'tan aradım. Ben arayınca açtı. İddiaları sorunca “Ben o kadar nokta nokta mıyım genel başkanım? Bunları söyleyenler yalan söylüyor, ben sizinle beraberim” dedi.



-Ben de dedim ki, “O zaman mesaj at ve bu tartışmayı bitir.” Dedi ki, “Pazartesi günü İller Bankası'nda Murat Kurum’la bir işim var, sonra atayım mesajı.” Dedim ki, “CHP'nin üyesisin. ‘Ben partimdeyim, böyle tartışmalara gerek yok” demekle Murat Kurum senin işini mi yapmayacak?” O da “Dur atayım” dedi, kapattı, atmadı mesajı. Sonra uzun süre telefonları kapalıydı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ AK PARTİ'YE GEÇİYORMUŞ

-Adnan Beker aradı beni, “Genel Başkanım bu geçiyormuş, çarşamba rozet takıyorlarmış” dedi.

- Mansur Bey'i aradım. Mansur Bey dedi ki, “Başkanım zaten benim mesajlara da dönmüyor, il başkanının telefonlarına da... Kimsenin telefonlarına çıkmıyor. Bu gitti.” Bunun üzerine aradım, açmadı. Mesaj yazdım.