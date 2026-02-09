BIST 13.687
2 gündür haber yoktu! Önce kıyafetleri bulundu ardından...

2 gündür haber yoktu! Önce kıyafetleri bulundu ardından...

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kadın, kayalıklarda ölü bulundu.

İlçede Aşıklar Tepesi olarak bilinen Kale mevkisinde kadın kıyafetleri görenlerin ihbarıyla bölgeye ekipler sevk edildi.

Falez bölgesinde ve denizde arama çalışması yapan ekipler, bir süre sonra kayalıklarda H.E'nin (33) cansız bedenine ulaştı.

Yaklaşık 2 gündür eski eşinin kendisinden haber alamadığı öğrenilen H.E'nin cansız bedeni, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesi adli tıp morguna götürüldü.

