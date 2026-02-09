Konut sahiplerine son 5 gün uyarısı! Yapmayana ağır cezalar yapılacak...

Türkiye genelinde geçen yıl 1 milyon 688 bin 910 konut el değiştirdi. Her satış işleminde, tapuda beyan edilen bedelin yüzde 4'ü oranında tapu harcı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ödendi. Yüksek tapu harcı, yıllar içinde alıcı ve satıcıların karşılıklı anlaşarak satış bedelini tapuda düşük göstermesine neden oldu.

GİB DÜŞÜK BEDEL BEYANINA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tapuda gerçeğe aykırı beyanlarla mücadele kapsamında ülke genelinde kapsamlı bir inceleme başlattı. Ocak ayı boyunca hazırlanan tebligatlarla, son 5 yıl içinde taşınmaz alım ya da satımı yapan ve işlemleri riskli görülen kişiler savunma vermeye çağrıldı.