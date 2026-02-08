BIST 13.522
DOLAR 43,43
EURO 51,59
ALTIN 6.930,36
HABER /  GÜNCEL

Mansur Yavaş’tan Keçiören tepkisi

Mansur Yavaş’tan Keçiören tepkisi

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etmesinin ardından, AK Parti’ye geçeceği iddiaları gündeme gelirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan sert bir açıklama geldi.

Abone ol

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. Özarslan'ın AK Parti geçeceği konuşulurken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Mansur Yavaş’ın açıklaması şöyle oldu:

KARAR ASLA KABUL EDİLEMEZ

Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir. Hemşehrilerimiz sandıkta açık, net ve tartışmasız bir tercih ortaya koymuş; Keçiören’in yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi’ne emanet etmiştir ve bunu da özgür iradesiyle vermiştir.

UNUTULMAMALIDIR Kİ YETKİ MİLLETİNDİR

Eğer Keçiören halkı bu ilçenin AK Parti tarafından yönetilmesini isteseydi, bunu sandıkta zaten açıkça ve tereddütsüz şekilde ifade ederdi. Sandık, milletin sözüdür; o sözün üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz. Unutulmamalıdır ki; Yetki milletindir.

BU YETKİ KEYFİ BİZİMDE GASP EDİLEMEZ

Sandıkta alınan yetki, kişilere ya da kurumlara değil, doğrudan seçmene aittir. Bu yetki bir emanettir; keyfi biçimde devredilemez, el değiştiremez, gasp edilemez. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nin politikalarıyla ilgili tek bir şikâyeti dahi olmadığı gibi, konu her gündeme geldiğinde hakkında yaklaşık bir aydır ortaya atılan “AK Parti’ye geçeceği” yönündeki iddiaları da herkesin huzurunda kesin bir dille yalanlamıştır.

MİLLET KENDİSİNİ YOK SAYANI GÜNÜ GELDİĞİNDE MUTLAKA HATIRLAR

Binlerce partili, binlerce gönüllü; hiçbir karşılık beklemeden, gece gündüz demeden, inançla ve fedakârlıkla kendisinin seçilmesi için emek vermiştir. Ortaya konan bu karar, yalnızca bir siyasi tercih değil; o emeğe, o inanca ve o alın terine yapılmış açık bir saygısızlıktır. Siyaset geçicidir; makamlar gelir geçer. Ama bazı kararlar vardır ki, hafızalara kazınır. Çünkü millet, kendisine yapılanı da kendisini yok sayanı da günü geldiğinde mutlaka hatırlar.

İlgili Haberler
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail’den İran’a tek başına saldırı mesajı
İsrail’den İran’a tek başına saldırı mesajı
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan çocuklar için 'sosyal medya' çağrısı
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan çocuklar için 'sosyal medya' çağrısı
Dev maçta Manchester City, Liverpool'u son dakikada devirdi
Dev maçta Manchester City, Liverpool'u son dakikada devirdi
Arakçi: Bizim atom bombamız hayır diyebilme gücümüzdür
Arakçi: Bizim atom bombamız hayır diyebilme gücümüzdür
Alperen Şengün NBA All-Star'a seçildi
Alperen Şengün NBA All-Star'a seçildi
Kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu
Kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu
Potadaki dev derbi Fenerbahçe Beko'nun!
Potadaki dev derbi Fenerbahçe Beko'nun!
Okan Buruk'tan Leroy Sane açıklaması
Okan Buruk'tan Leroy Sane açıklaması
Beşiktaş evinde 2 puan bıraktı
Beşiktaş evinde 2 puan bıraktı
Hamas’tan ABD'ye rest: Kabul etmeyeceğiz
Hamas’tan ABD'ye rest: Kabul etmeyeceğiz
Galatasaray Rize’de rahat kazandı
Galatasaray Rize’de rahat kazandı
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti