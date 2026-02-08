Mansur Yavaş’tan Keçiören tepkisi

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etmesinin ardından, AK Parti’ye geçeceği iddiaları gündeme gelirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan sert bir açıklama geldi.

Abone ol

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti. Özarslan'ın AK Parti geçeceği konuşulurken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Mansur Yavaş’ın açıklaması şöyle oldu:

KARAR ASLA KABUL EDİLEMEZ

Keçiören halkının iradesine gölge düşüren bu karar asla kabul edilemezdir. Hemşehrilerimiz sandıkta açık, net ve tartışmasız bir tercih ortaya koymuş; Keçiören’in yönetimini Cumhuriyet Halk Partisi’ne emanet etmiştir ve bunu da özgür iradesiyle vermiştir.

UNUTULMAMALIDIR Kİ YETKİ MİLLETİNDİR

Eğer Keçiören halkı bu ilçenin AK Parti tarafından yönetilmesini isteseydi, bunu sandıkta zaten açıkça ve tereddütsüz şekilde ifade ederdi. Sandık, milletin sözüdür; o sözün üstünde hiçbir gerekçe, hiçbir hesap olamaz. Unutulmamalıdır ki; Yetki milletindir.

BU YETKİ KEYFİ BİZİMDE GASP EDİLEMEZ

Sandıkta alınan yetki, kişilere ya da kurumlara değil, doğrudan seçmene aittir. Bu yetki bir emanettir; keyfi biçimde devredilemez, el değiştiremez, gasp edilemez. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi’nin politikalarıyla ilgili tek bir şikâyeti dahi olmadığı gibi, konu her gündeme geldiğinde hakkında yaklaşık bir aydır ortaya atılan “AK Parti’ye geçeceği” yönündeki iddiaları da herkesin huzurunda kesin bir dille yalanlamıştır.

MİLLET KENDİSİNİ YOK SAYANI GÜNÜ GELDİĞİNDE MUTLAKA HATIRLAR

Binlerce partili, binlerce gönüllü; hiçbir karşılık beklemeden, gece gündüz demeden, inançla ve fedakârlıkla kendisinin seçilmesi için emek vermiştir. Ortaya konan bu karar, yalnızca bir siyasi tercih değil; o emeğe, o inanca ve o alın terine yapılmış açık bir saygısızlıktır. Siyaset geçicidir; makamlar gelir geçer. Ama bazı kararlar vardır ki, hafızalara kazınır. Çünkü millet, kendisine yapılanı da kendisini yok sayanı da günü geldiğinde mutlaka hatırlar.