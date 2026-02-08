BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
HABER /  SPOR

Dev maçta Manchester City, Liverpool'u son dakikada devirdi

Dev maçta Manchester City, Liverpool'u son dakikada devirdi

İngiltere Premier Lig’in 25. haftasında Manchester City, deplasmanda Liverpool’u uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Abone ol

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City, deplasmanda Liverpool'u uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 2-1 yendi.

Anfield Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Liverpool, 74. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golüyle öne geçerken Manchester City, 84. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle beraberliği sağladı: 1-1.

Golün ardından ataklarını sıklaştıran konuk ekip, 90+3. dakikada Erling Haaland'ın penaltı golüyle maçtan 2-1 galip ayrıldı.

Maçın 90+13'üncü dakikasında Liverpool'da Dominik Szoboszlai, kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla ikinci sıradaki Manchester City, puanını 50'ye çıkarırken Liverpool, 39 puanla 6. sırada kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Arakçi: Bizim atom bombamız hayır diyebilme gücümüzdür
Arakçi: Bizim atom bombamız hayır diyebilme gücümüzdür
Alperen Şengün NBA All-Star'a seçildi
Alperen Şengün NBA All-Star'a seçildi
Kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu
Kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu
Potadaki dev derbi Fenerbahçe Beko'nun!
Potadaki dev derbi Fenerbahçe Beko'nun!
Okan Buruk'tan Leroy Sane açıklaması
Okan Buruk'tan Leroy Sane açıklaması
Beşiktaş evinde 2 puan bıraktı
Beşiktaş evinde 2 puan bıraktı
Hamas’tan ABD'ye rest: Kabul etmeyeceğiz
Hamas’tan ABD'ye rest: Kabul etmeyeceğiz
Galatasaray Rize’de rahat kazandı
Galatasaray Rize’de rahat kazandı
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Fenerbahçe'de Talisca ile sözleşme 2028’e kadar uzatıldı
Fenerbahçe'de Talisca ile sözleşme 2028’e kadar uzatıldı
Tavuk eti ihracatına durdurma kararı
Tavuk eti ihracatına durdurma kararı
İsrail: ABD–İran arasında anlaşma olsa bile askeri seçenek masada
İsrail: ABD–İran arasında anlaşma olsa bile askeri seçenek masada