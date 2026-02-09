BIST 13.522
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı, etkisini artıran yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine geçici olarak kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi üzerine Boğaz’ın çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını açıkladı.

İstanbul Boğazı, etkisini artıran yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.

BOĞAZ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, görüş mesafesinin düşmesi üzerine Boğaz’ın çift yönlü olarak geçici süreyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

