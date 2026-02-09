Özgür Özel’den Özarslan’ın küfür iddialarına yanıt

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, CHP’den istifa ettiğini açıklayarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine küfür ve hakarette bulunduğunu iddia etti. Özgür Özel ise iddiaları yalanlayarak, ailesine yönelik herhangi bir küfür etmediğini, yalnızca Özarslan’ın siyasi tutumunu sert sözlerle eleştirdiğini söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. Özarslan tv100 yorumcusu Sinan Burhan’a yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine küfür ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu ileri sürdü.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İDDİALARA YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mesut Özarslan’ın iddialarına yanıt verdi. Özgür Özel iddiaları yalanlayarak Özarslan’ın sözlerinin gerçeklik taşımadığını açıkladı.

"YALAN ATIYOR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV yazarı İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada, "Yalan atıyor, yani diyor ki ‘Aileme, anneme, babama küfretti’ falan diyor, böyle bir şey yok. Söylediğim söz şu: ‘Sen... Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. 'Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar' dedin. Ben sana inandım, sana güvendim. Şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun, sana güvenenleri bırakıyorsun' dedim" ifadelerini kullandı.

"AİLEYE HİÇBİR ŞEY YOK"

Sözlerini sürdüren Özel, “Aileye hiçbir şey yok asla. ‘Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak’ dedim. Ondan sonra ‘Bir gün elime bir şey geçerse veya bir gün görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim’ dedim" diye konuştu.