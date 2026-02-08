BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
HABER /  GÜNCEL

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’tan çocuklar için 'sosyal medya' çağrısı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajda çocukların sosyal medya kullanımına dikkat çekti.

Abone ol

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NSosyal hesabından, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin video mesaj yayımladı.

Videoda, çocukların sosyal medyada maruz kaldığı uyaranlara dikkati çekmek için saklambaç oyunundan bahseden Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın her 8 saniyede bir ekranlarını kaydırdıklarını biliyor muydunuz? Sosyal medya ve oyunlarla tanıştıkları 'haz' ve 'hız' duygusu farkında olmadan onları daha sabırsız, çabuk sıkılan ve mutsuz bireylere dönüştürebiliyor. Artık her şeyin hemen olmasını istiyorlar. Oysa gerçek hayatta her 8 saniyede bir mutlu olamayız, her istediğimizi anında gerçekleştiremeyiz. Çocuklarımızın geleceği için, küçük yaşlarda bu denli yoğun uyaranlara maruz kalmamaları için gelin hep birlikte dur diyelim."

ÖNCEKİ HABERLER
Dev maçta Manchester City, Liverpool'u son dakikada devirdi
Dev maçta Manchester City, Liverpool'u son dakikada devirdi
Arakçi: Bizim atom bombamız hayır diyebilme gücümüzdür
Arakçi: Bizim atom bombamız hayır diyebilme gücümüzdür
Alperen Şengün NBA All-Star'a seçildi
Alperen Şengün NBA All-Star'a seçildi
Kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu
Kayıp olarak aranan kadın ölü bulundu
Potadaki dev derbi Fenerbahçe Beko'nun!
Potadaki dev derbi Fenerbahçe Beko'nun!
Okan Buruk'tan Leroy Sane açıklaması
Okan Buruk'tan Leroy Sane açıklaması
Beşiktaş evinde 2 puan bıraktı
Beşiktaş evinde 2 puan bıraktı
Hamas’tan ABD'ye rest: Kabul etmeyeceğiz
Hamas’tan ABD'ye rest: Kabul etmeyeceğiz
Galatasaray Rize’de rahat kazandı
Galatasaray Rize’de rahat kazandı
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Fenerbahçe'de Talisca ile sözleşme 2028’e kadar uzatıldı
Fenerbahçe'de Talisca ile sözleşme 2028’e kadar uzatıldı
Tavuk eti ihracatına durdurma kararı
Tavuk eti ihracatına durdurma kararı