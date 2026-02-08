Tavuk eti ihracatına durdurma kararı

Tavuk üreticileri ve satıcılarının Ramazan öncesinde fiyatlara yüzde 15 zam yapmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, iç piyasada arzı artırmak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla tavuk eti ihracatının yarından itibaren durdurulacağını açıkladı. Piyasadaki gelişmelerin yakından izleneceği ve gerekirse ilave tedbirlerin alınabileceği belirtildi.

Tavuk üreticileri ve satıcıları, Ramazan öncesi fiyatlara yüzde 15 zam yaptı. Bu kararın ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili olarak harekete geçti. Buna göre bakanlık tavuk eti ihracatını yarından itibaren durduracak.

FİYATLAR YAKIN TAKİBE ALINDI

Yapılan açıklamada, söz konusu kararın iç piyasada arzın artırılması ve fiyat artışlarının sınırlandırılması amacıyla alındığı belirtildi. Açıklamada, piyasadaki gelişmelerin yakından izleneceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin de gündeme gelebileceği kaydedildi.