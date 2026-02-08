BIST 13.522
Keçiören Belediye Başkanı CHP'den istifa etti

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den 7 Şubat 2025 gecesi WhatsApp üzerinden hakaret, tehdit ve iftira içeren mesajlar aldığını öne sürerek Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti.

Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Her şeye rağmen birlikte yol yürüdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş başta olmak üzere, Ankaralı diğer belediye başkanı arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum. Hizmet odaklı siyasetin parti içi gerilimlere ve kırıcı üsluba kurban edilmemesi gerektiğine inanıyor; bu üsluba sahip bir yönetimin olduğu yerde siyaset yapma zemininin herkes tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyorum." ifadelerine yer verdi.

"İLÇEMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

“Ayrıca belirtmek isterim ki; beraber yol yürüdüğüm başta Sayın Mansur Yavaş olmak üzere Ankaralı diğer Belediye Başkanlarına teşekkür etmem sebebi ile CHP içerisinde yer alan ve bu sürecin buraya gelmesine sebep olan kliklerin “teşekkür” etmemi de başka yerlere çekeceğini de düşünerek belediye başkanı arkadaşlarımdan helallik istiyorum.” ifadelerini kullanan Özarslan, “Keçiörenli hemşerilerimin emanetini layıkıyla taşımaya ve parti ayrımı gözetmeksizin ilçemiz için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğim.” dedi.

