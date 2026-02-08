BIST 13.522
Samsunspor maçı sonrası otobüs taşlanmıştı! 5 Şüpheli için karar çıktı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile karşılaşan Trabzonspor'un takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında dün deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yendi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Trabzonspor takım otobüsünün taşlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla maçın ardından kimlikleri tespit edilen S.A. (18), A.Ş. (19), A.B. (15), U.K. (17), E.G. (17) ve T.C.U. (16) stat çıkışında gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.A, ifadesinin ardından salıverildi.

Adliye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

