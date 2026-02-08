BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
HABER /  GÜNCEL

Çocuk suçlular düzenlemesi nasıl olacak? Bakan Tunç açıklamalarda bulunuyor

Çocuk suçlular düzenlemesi nasıl olacak? Bakan Tunç açıklamalarda bulunuyor

Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan cinayetlerine ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'çocuk suçlular düzenlemesi'nin Meclis'te gündemde olduğunu belirtti.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç çocuk suçlular düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ahmet Minguzzi’yi rahmetle anan Bakan Tunç, Atlas Çağlayan'ın da ailesiyle görüştüğünü vefat eden diğer bütün çocukların ailelerine başsağlığı dilediğini söyledi.

MECLİS'TE GÜNDEMDE

Bakan Tunç, ''Meclis'te yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Hassasiyetimiz büyük. Son cinayetler sorunu ülkenin gündemine getirdi.'' dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Jeffrey Epstein'in İsrail ordusuna bağış yaptığı belgeler ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in İsrail ordusuna bağış yaptığı belgeler ortaya çıktı
Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Devon Hall ameliyat oldu
Fenerbahçe Bekolu basketbolcu Devon Hall ameliyat oldu
Esenyurt'ta bıçaklı kavga! 1 kişi yaşımını yitirdi
Esenyurt'ta bıçaklı kavga! 1 kişi yaşımını yitirdi
TÜVTÜRK'ten Ankara'da polis memurunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama
TÜVTÜRK'ten Ankara'da polis memurunun hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklama
Ordu'da üzen olay! Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi
Ordu'da üzen olay! Halı saha maçında kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi
Bolu'da çaya düşen otomobil 500 metre sürüklendi
Bolu'da çaya düşen otomobil 500 metre sürüklendi
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştı
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştı
Milli muharip uçak KAAN ile ilgili güzel haber yakında geliyor
Milli muharip uçak KAAN ile ilgili güzel haber yakında geliyor
İzmir'de korkunç olay! Tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardı
İzmir'de korkunç olay! Tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardı
Bakan duyurdu! Türkiye'de geçen ay uçuş yapan kişi sayısı belli oldu
Bakan duyurdu! Türkiye'de geçen ay uçuş yapan kişi sayısı belli oldu
Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına peş peşe tepki
Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına peş peşe tepki
ABD'de solunum sorunu olan bebeğe ilaç vermediler
ABD'de solunum sorunu olan bebeğe ilaç vermediler