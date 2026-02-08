Nükleer tehlike ortadan kalktı: ABD ve Rusya anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden yürürlüğe girmesi konusunda olumsuz sinyal verdiği New Start anlaşması Rusya ile gayriresmi olarak devam edecek. Konuya ilişkin hem ABD'den hem de Rusya'dan açıklama geldi.

ABD ve Rusya arasındaki son nükleer silah anlaşması olan New START'ın (Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması New Start) süresi doldu. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın yenilenmeyeceği yönünde sinyaller verdi. Fakat ABD ve Rusya gayriresmi de olsa bir anlaşmaya vardı.

Rusya'dan açıklamayı Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov yaptı. Peskov, konu hakkında Washington ve Moskova'nın yeni anlaşma için müzakere edeceğini doğruladı. Kremlin Sözcüsü, bu anlaşmanın yürürlüğe girmesine kadar geçen sürede, eski anlaşmanın şartlarına uyulması konusunda hemfikir olduklarını söyledi. Tarafların konuyu Abu Dabi'deki görüşmelerde masaya yatırdıklarını duyurdu.

Beyaz Saray'dan da bir yetkili, ABD ve Rusya'nın anlaşma şartlarını korumak konusunda mutabakata vardığını doğruladı. Yetkili, “Daha fazla nükleer silah üretmeye ve yeniden silahlanmaya başlama planı yok, yani statükonun devam ettiğini söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

NEW START ANLAŞMASI

ABD'nin Sovyet Rusya ile 1991'de ve Rusya Federasyonu ile 1993'te imzaladığı Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşmaları'nın (START 1 ve START 2) uzantısı niteliğindeki New START Antlaşması, 2010 yılında imzalanmıştı.

Washington ile Moskova arasında yürürlükteki son nükleer antlaşma, uzun menzilli nükleer silah başlıklarına ve füzelere kısıtlama getiriyor.

Rusya, geçen yıl süresi dolan antlaşmanın yükümlülüklerine 1 yıl daha uyacağını açıklamıştı. Antlaşmaya ilave süre de 5 Şubat itibarıyla doldu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla Rusya 5 bin 459, ABD 5 bin 177 nükleer savaş başlığıyla en fazla nükleer silaha sahip iki ülke olurken, Çin'in savaş başlığı sayısının 600'ün biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.