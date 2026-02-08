BIST 13.522
DOLAR 43,60
EURO 51,59
ALTIN 6.943,53
HABER /  GÜNCEL

Bolu'da çaya düşen otomobil 500 metre sürüklendi

Bolu'da çaya düşen otomobil 500 metre sürüklendi

Bolu'da kontrolden çıkarak çaya düşen otomobil, yaklaşık 500 metre sürüklendikten sonra traktör yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Abone ol

Dağkent Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Büyüksu Çayı'na düştü.

Karların erimesi ve sağanak nedeniyle debisi yükselen çayda sürüklenen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Yaklaşık 500 metre sürüklenen otomobil, camları kırıldığı için içi suyla dolunca Karaköy mevkisindeki çayın ortasında kaldı.

Sürücü ve arkadaşları, traktör yardımıyla uzun süren uğraşlar sonucu otomobili bulunduğu yerden kıyıya çıkardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştı
Çin'in döviz rezervleri 3 trilyon 399 milyar dolara ulaştı
Milli muharip uçak KAAN ile ilgili güzel haber yakında geliyor
Milli muharip uçak KAAN ile ilgili güzel haber yakında geliyor
İzmir'de korkunç olay! Tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardı
İzmir'de korkunç olay! Tartıştığı kişinin kulağını ısırarak kopardı
Bakan duyurdu! Türkiye'de geçen ay uçuş yapan kişi sayısı belli oldu
Bakan duyurdu! Türkiye'de geçen ay uçuş yapan kişi sayısı belli oldu
Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına peş peşe tepki
Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'i hedef alan sosyal medya paylaşımına peş peşe tepki
ABD'de solunum sorunu olan bebeğe ilaç vermediler
ABD'de solunum sorunu olan bebeğe ilaç vermediler
Akyaka'da denizin rengi kahverengiye döndü
Akyaka'da denizin rengi kahverengiye döndü
Meclis'te gündem yoğun: Trafik cezalarına ağır yaptırım geliyor
Meclis'te gündem yoğun: Trafik cezalarına ağır yaptırım geliyor
İranlı yetkili isimden "Komşularla ilişkilerde çok hata yaptık" itirafı
İranlı yetkili isimden "Komşularla ilişkilerde çok hata yaptık" itirafı
İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye hava ve topçu saldırıları düzenledi
İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye hava ve topçu saldırıları düzenledi
19 yaşındaki Gamze bin pişman "ben yandım siz yanmayın" diyerek anlattı
19 yaşındaki Gamze bin pişman "ben yandım siz yanmayın" diyerek anlattı
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan İsrail'e askeri üs resti
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'dan İsrail'e askeri üs resti