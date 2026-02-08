BIST 13.522
Meclis'te gündem yoğun: Trafik cezalarına ağır yaptırım geliyor

Meclis'te gündem yoğun: Trafik cezalarına ağır yaptırım geliyor

Meclis'te yeni haftada trafik cezalarını artıracak kanun teklifi için mesai sürecek. İşte ilk 23 maddesi kabul edilen kanun teklifinin ayrıntıları...

Teklife göre, yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre aşanın ehliyeti 30 gün, 56-65 kilometre aşanın 60 gün, 66 kilometreden fazla aşanların 90 gün süreyle alınacak.

 Ambulans, itfaiye ve orman yangınıyla mücadele aracına yer açmayan sürücüye 46 bin lira idari para cezası verilecek.

Trafikte bir aracı saldırı amacıyla takip eden ve araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza verilecek,  ehliyeti 2 ay alınacak. Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak.

 DİREKSİYONDA TELEFON KULLANMAYA 5 BİN LİRA CEZA

 Direksiyonda cep telefonu kullanmanın cezası 5 bin lira olacak. Alkollü araç kullanmanın cezası 25 bin liraya yükselecek.

 Trafik kural ihlali yapmaya özendiren görüntüleri yayınlayanlar 25 bin lira ceza ödeyecek. Yetkisiz çakar kullanımının cezası da 276 bin liraya yükselecek.

 MECLİS'TE GRUP TOPLANTILARI

 Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak.

 Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşacak.

