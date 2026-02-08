BIST 13.522
İranlı yetkili isimden "Komşularla ilişkilerde çok hata yaptık" itirafı

Anadolu Ajansı
İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, Tahran yönetiminin dış politikada komşularla ilişkilerde çok hata yaptığını söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Harrazi Tahran'daki "Siyasi ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi"nde düzenlenen "İran Dış Politikası ve Dış İlişkiler Tarihi Ulusal Kongresi"nde konuştu.

Harrazi, "Dış politikada birinci önceliğimiz komşularımız olmalıdır. Komşularla ilişkilerde pek çok hata yaptık." dedi.

Güçlü devletler karşısında ülkenin bağımsızlığını korumak için yapılması gerekenlere değinen Harrazi, "Dış ilişkiler sahnesinde bağımsızlığın korunması, zorbalıklara karşı direnç ve komşularla ilişkilerin geliştirilmesi temel önceliklerimiz olabilir." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili konuşmasında, Tahran yönetiminin komşularla ilişkilerde yaptığı hatalara ilişkin detaylara yer vermedi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı'nın Adli Tıp Kurumu'na dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Hayatını kaybedenlerin 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu belirtilerek, bu kişilerin "şehit" sayıldığı ifade edilmişti.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 6 bin 713 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu

