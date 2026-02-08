BIST 13.522
YÖK son dakika duyurdu! Sistemde büyük değişiklik yapılacak: 7 pilot ilde başlıyor...

Üniversite öğrencileri artık en az bir dönem staj yapacak. Uygulama ilk olarak 7 pilot ilde başlayacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, doğrudan iş hayatı deneyimiyle istihdama geçiş sürelerinin kısalacağını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yaptığı yeni düzenlemeyle ön lisans programlarında 3 dönem teorik eğitim, 1 dönem staj ya da 2 dönem teorik eğitim 2 dönem staj uygulaması yapılacak.

Düzenlemeyi değerlendiren Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin "Esasında çok yerinde ve doğru bir uygulama. Daha önceden biliyorsunuz ki staj süreleri 20-23 günlük bir süreçti. Bu yeterli mi asla yeterli değil. Yapılan bu değişiklikle birlikte öğrenci bilgilerini sektöre aktaracak sektördeki bilgileri veyahut sorunları akademiye aktaracak. Bu öğrencinin hem uyum hem de daha sonra işe kabul edilme açısından son derece olumlu bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor." dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uygulamanın ilk olarak Konya, Gaziantep, İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Ankara olmak üzere 7 pilot ilde başlatılacağını açıkladı.

"İŞ DÜNYASIYLA GÜÇLÜ BAĞ KURULACAK"

Özvar şöyle konuştu:

“Bu modelle öğrencilerimiz, akademik bilgilerini iş hayatının içinde uygulayarak öğrenirken, mezuniyet öncesinde iş dünyasıyla güçlü bir bağ kuracak. Böylece öğrencilerimiz iş hayatında doğrudan deneyim kazanacak. Mezunlarımızın donanımı ve üretkenliği artırılacak. İstihdama geçiş süreçleri hızlanacak.”

Öğrencilerin işletmelerde üstleneceği görevler, değerlendirilme yöntemleri ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hususlar da sözleşmelerde yer alacak.

