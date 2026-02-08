BIST 13.522
Karanlıkta telefon kullanımı miyopiyi hızlandırıyor

Geceleri ışıkları kapatıp cep telefonuna bakmak sadece uykunuzu kaçırmıyor, göz numaranızı da büyütüyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Diclehan Ali Dicle, “Ekran ışığı özellikle çocuklarda miyopiyi hızlandırırken önlem alınmazsa 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısı gözlük kullanacak” dedi

Dijital ekranların hayatın merkezine yerleşmesiyle birlikte göz yorgunluğu, baş ağrısı ve bulanık görme şikayetleri çığ gibi büyüyor. Özellikle gece yatmadan önce karanlıkta telefona bakma alışkanlığı, göz sağlığını tehdit eden en büyük risk faktörlerinden biri haline geldi. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi’nden Op. Dr. Diclehan Ali Dicle, bu alışkanlığın hem biyolojik saati bozduğunu hem de kalıcı görme kusurlarına yol açtığını anlattı.

 UYKU KALİTESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Karanlık ortamın vücudu uykuya hazırlayan doğal bir süreç olduğunu belirten Dr. Dicle, “Beynimizdeki melatonin hormonu, uykuya geçişi kolaylaştırır. Ancak cep telefonu ekranlarından yayılan ışık bu hormonun salgılanmasını engeller. Bu da hem uykuya dalmayı zorlaştırır hem de uykunun kalitesini düşürür” diye konuştu.

 ÇOCUKLARDA MİYOPİYİ ARTIRIYOR

Dr. Dicle, çocuklarda ekran süresinin kısaltılması gerektiğini vurgulayarak, “Çocuklarda günde iki saatten fazla cep telefonu kullanımı miyopi gelişimini hızlandırıyor. Karanlıkta ekran kullanımı bu riski daha da artırıyor. 2050 yılına kadar dünyanın yarısının miyop olacağı öngörülüyor” dedi.

 GÖZ SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN 20-20-20 KURALI

Uzun süre bilgisayar veya telefon ekranına bakan kişilere pratik bir yöntem öneren Dr. Dicle, “Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzağa bakmak, göz kaslarını dinlendirir ve baş ağrısı ile göz yorgunluğunu azaltır. Ekrana bakarken göz kırpma refleksi azalıyor, bu da kuruluğa neden oluyor. Kısa molalarla bu refleksi yeniden dengeleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

MAVİ IŞIK FİLTRESİ ŞART DEĞİL

Mavi ışık filtrelerinin her zaman etkili olmadığını belirten Op. Dr. Dicle, “Araştırmalar mavi ışık filtreli gözlüklerin her hastada aynı etkiyi göstermediğini ortaya koyuyor. Bazı kişilerde fayda sağlasa da  herkes için zorunlu bir koruma yöntemi değildir. Cep telefonları ve tabletler özellikle karanlık ortamda kullanılmamalı. Ekran süresi azaldıkça hem göz sağlığı hem de uyku kalitesi olumlu etkileniyor” şeklinde konuştu.

